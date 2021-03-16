Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 16 Mart Salı günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rodvan, Necip, Josef, N,Koudou, Ljajic, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, Berkay, Aleksic, Deniz, Visca, Crivelli

10 SEZONDUR KUPA KAZANAMIYOR

Türkiye Kupası'nı en son 2010-2011 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş, finalde Başakşehir'i penaltı sonuçları mağlup ederek zirveye çıkmayı başarmıştı. Geride kalan 10 sezonda kupayı kazanamayan Beşiktaş, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Cenk Tosun, takımla çalışmalara başladı. Ancak bu futbolcunun riske edilmemesi bekleniyor. Cenk Tosun, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Sakatlığı süren bir diğer isim Gökhan Töre de forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİK ÇOK

Ligde sıkıntılı bir süreç yaşayan ve düşme hattına gerileyen son şampiyon Başakşehir'de birçok eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes, Caiçara, Bolingoli, Chadli, Duarte ve Tolga Ciğerci'nin bu maçta forma giymesi zor.

ROTASYON OLABİLİR

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, bazı oyuncuları Başakşehir karşılaşmasında dinlendirebilir. Kalede Utku'ya görev vermeyi planlayan Yalçın, Dorukhan ve Necip'i de ilk 11'de sahaya sürebilir. Mücadelenin uzatmalara ve penaltılara gitme ihtimali nedeniyle hafta sonundaki Fenerbahçe derbisini de düşünen Yalçın, sahaya bu doğrultuda bir kadro sürmeyi planlıyor.

DÜDÜK FIRAT AYDINUS'TA

Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. 20.45'te oynanacak olan karşılaşmada Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık da yardımcı hakem olarak görev yapacak.