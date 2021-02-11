Sivasspor 0-1 Antalyaspor | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Sivasspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada kazanan taraf konuk ekip oldu ve adını yarı finale yazdırdı. Antalyaspor, Galatasaray'ı kupanın dışına iten Alanyaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

İŞTE GALİBİYETİ GETİREN GOL!

Antalyaspor, Sivasspor karşısında 62. dakikada Fredy'nin attığı penaltı golüyle öne geçti.

KARŞILAŞMADA TARTIŞMALI AN!

Sivasspor - Antalyaspor maçında tartışmalı bir pozisyon da yaşandı. Antalyaspor'da Bünyamin Balcı 56. dakikada boş kaleye golü atamadı. Bu pozisyon sonrası Antalyaspor penaltı bekledi. İşte o anlar...

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defanstan seken top ceza alanı içinde Fajr'ın önünde kaldı. Fajr'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakikada Gradel'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Camara'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.

49. dakikada Doğukan Sinik'in sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanı içinde Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

56. dakikada Kudryashov'un uzun pasında Gradel'den seken top ceza alanı içinde Bünyamin Balcı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda boş kaleye giden topu Camara son anda çizgiden çıkardı.

61. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Amilton'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orgill, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada kullanılan penaltı atışında Fredy topu ağlara gönderdi: 0-1.

77. dakikada sağ kanattan Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda, Camara'nın kafa şutu sonrası top direkten döndü.

88. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Serdar Gürler'in ortasında arka direkte Doğukan Sinik'in kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinden ayakları ile çıkarttı.