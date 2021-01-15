Usta yazardan kura yorumu! "Final gibi eşleşme"

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. Kura sonucunda; Fenerbahçe-Başakşehir, Konyaspor-Beşiktaş, Galatasaray-Alanyaspor ve Sivasspor-Antalyaspor ile eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemiyle oynanacak ve kazanan takımlar yarı finale yükselecek.