Usta yazardan kura yorumu! "Final gibi eşleşme"

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalin en dikkat çeken maçı ise Fenerbahçe-Başakşehir eşleşmesi oldu. Sarı-lacivertliler ligde 4-1 yendikleri rakibiyle yarı finale kalabilmek için mücadele edecek. Fenerbahçe-Başakşehir galibi yarı finalde Konyaspor-Beşiktaş galibiyle oynayacak. Usta yazar Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk edeceği müsabakayı değerlendirdi. İşte o sözler...

Giriş: 15.01.2021 16:44 Güncelleme: 15.01.2021 17:00
Usta yazardan kura yorumu! Final gibi eşleşme

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. Kura sonucunda; Fenerbahçe-Başakşehir, Konyaspor-Beşiktaş, Galatasaray-Alanyaspor ve Sivasspor-Antalyaspor ile eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemiyle oynanacak ve kazanan takımlar yarı finale yükselecek.

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