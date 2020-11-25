Süper düello Adana'nın

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, evinde ağırladığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sakaryaspor'u 6-5 mağlup ederek kupada 5. tura yükseldi.

Giriş: 25.11.2020 06:50
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, evinde ağırladığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sakaryaspor'u 6-5 mağlup ederek kupada 5. tura yükseldi. 30'da Abdulaziz'in penaltısıyla Sakaryaspor öne geçti. Adana 35'te Ozan'ın golüyle skoru eşitledi. Normal süre 1-1 bitti, maç uzadı. Sakarya 112'de Mehmet ile Adana 115'te Cenk ile birer gol daha buldu. 2-2'lik eşitlikle penaltılara geçildi. Adana maçı 6-5 kazanıp turladı.

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