Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hatayspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşı geliyor. Süper Lig ekibi Hatay, 2. Lig temsilcisi karşısında evinde sürprize izin vermek istemiyor. Karacabey Belediyespor ise güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor.
Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
Hatayspor - Karacabey Belediyespor maçının canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
Hatayspor: Akın, Katranis, Soner, Yusuf, Ribeiro, Burak, Barbosa, Gökhan, Abdurrahman, Boupendza, Mirkan
Karacabey Belediyespor: Veysel, Ömer Faruk, İlyas, Onur, Temel, Rasimcan, Abdullah, Taşkın, Berk Ali, Ömer, Gökhan
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