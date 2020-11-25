Hatayspor - Karacabey Belediyespor | Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi ekibi Hatayspor, evinde 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş: 25.11.2020 15:02 Güncelleme: 25.11.2020 15:03

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hatayspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşı geliyor. Süper Lig ekibi Hatay, 2. Lig temsilcisi karşısında evinde sürprize izin vermek istemiyor. Karacabey Belediyespor ise güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor.

Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Hatayspor - Karacabey Belediyespor maçının canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Akın, Katranis, Soner, Yusuf, Ribeiro, Burak, Barbosa, Gökhan, Abdurrahman, Boupendza, Mirkan

Karacabey Belediyespor: Veysel, Ömer Faruk, İlyas, Onur, Temel, Rasimcan, Abdullah, Taşkın, Berk Ali, Ömer, Gökhan

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