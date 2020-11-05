Şov sürüyor! İşte günün maçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün yapılacak 23 karşılaşmayla sona eriyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupanın 3. eleme turunda, bugün 13.00'te 1. Lig ekibi Samsunspor, 3. Lig 4. Grup temsilcisi Muğla'yı konuk edecek. 15.30'da 2. Lig takımı Sakaryaspor, 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor'la karşılaşacak. 18.00'de Süper Lig'ten Yeni Malatyaspor, 3. Lig 1. Grup temsilcisi Artvin Hopa'yı ağırlayacak. Saat 20.30'da Doğu derbisinde Süper Lig ekibi Hatayspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Şanlıurfa ile Antakya Atatürk Stadyumu'nda kapışacak. Bu 4 müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanarak izleyiciyle buluşacak. 'Türkiye'nin Kupası'nda' 4. tur kura çekiminin tarihi henüz netleşmedi. Müsabakalar 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak. Kupada 5. tur karşılaşmaları ise 15, 16 ve 17 Aralık'ta yapılacak.
3.TUR PROGRAMI BUGÜN
13.00 Samsun-Muğla
13.00 Bodrum-Niğde
13.00 İnegöl-Sultanbeyli
13.00 K.Maraş-Soma
13.00 Sancaktepe-Serik Bld.
13.00 Tarsus İY-İçel İY
13.00 Z.Kömür-Darıca
13.00 A.Afyon-K.Karabük
13.00 Uşak-Şile Yıldız
13.00 Kırşehir-Yozgat
13.00 Çorum FK-Eyüp
13.00 Kastamonu-Amed
13.00 Ank.Demir-Mamak
13.00 E.Velimeşe-Karacabey
13.00 Sarıyer-Turgutlu
13.00 Van FK-Sivas Bld.
13.00 Pendik-Düzce
15.30 İstanbul-Elazığ
15.30 Sakarya-Diyarbekir
15.30 Eskişehir-Cizre
15.30 Akhisar-Etimesgut
18.00 Y.Malatya-A.Hopa
20.30 Hatay-Şanlıurfa
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