Heyecan dorukta

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un kaptanlarından Hamdi Aslan tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi töreninde, pandemi tedbirleri kapsamında kulüp temsilcileri kurada yer almadı. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda, 2. Eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig'den 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer alacak. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak 3. Eleme Turu; 3, 4 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak ve A Spor'dan yayınlanacak.

TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, törende yaptığı konuşmada, kupanın yayıncısı Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Altıntop, "Biz Federasyon olarak her fırsatta Kupanın ne kadar değerli olduğunun altını çiziyoruz. Tek maçlı eleme sistemiyle inanıyorum ki heyecanı, güzelliği ve kalitesi daha yüksek maçlar oynanacak. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan kupanın sponsoru Ziraat Bankası'na ve yayıncısı Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASLAN: HEPİMİZ KEYİF ALACAĞIZ

Kura çekiminde Hamit Altıntop'la birlikte bulunan Trabzonspor'un eski Kaptanı Hamdi Aslan da kupayla ilgili temennide bulundu. Aslan, "Bu güzel anı sizlerle paylaşmama vesile olan geçen yılın şampiyonu Trabzonspor'a teşekkür ediyorum. Türkiye Kupası'nı ben her zaman Türk futbolunun büyük ve değerli bir kupası olarak görmekteyim. 2 kez kupayı kaldırma şerefine nail oldum. İnşallah bu sezon kupada güzel oyunlar olur ve hepimiz keyif alırız. Herkese başarılar" diye konuştu.