CANLI | Erbaaspor - Yozgatspor 1959

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının heyecanı sürüyor. Kapanış gününün ilk karşılaşması Erbaaspor ile Yozgatspor 1959 FK arasında oynanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle, tek maç üzerinden oynanan müsabakalarda kazanan taraf tur atlayacak.
Karşılaşmanın canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...
Erbaaspor 11'i: Yunus, Rıdvan, Atakan, Yusuf, Talha, Barış, Durmuş Can, Emre, Furkan, Ertuğrul, Furkan
Yozgatspor 1959 11'i: Bilal Karataş, Metin İlhan, Uğurcan Gülay, Burak Altunay, Fatih Emircan, Kasım Ulus, Arif Bostancı, Ali Kaan Şahanbaz, İsmail Dinçer, Alihan Öztürk, Ahmet Güney
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