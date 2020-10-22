CANLI | Erbaaspor - Yozgatspor 1959

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor. Günün ilk maçında, Erbaaspor ile Yozgatspor 1959 FK ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş: 22.10.2020 12:54 Güncelleme: 22.10.2020 13:00

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının heyecanı sürüyor. Kapanış gününün ilk karşılaşması Erbaaspor ile Yozgatspor 1959 FK arasında oynanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle, tek maç üzerinden oynanan müsabakalarda kazanan taraf tur atlayacak.

Karşılaşmanın canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

Erbaaspor 11'i: Yunus, Rıdvan, Atakan, Yusuf, Talha, Barış, Durmuş Can, Emre, Furkan, Ertuğrul, Furkan

Yozgatspor 1959 11'i: Bilal Karataş, Metin İlhan, Uğurcan Gülay, Burak Altunay, Fatih Emircan, Kasım Ulus, Arif Bostancı, Ali Kaan Şahanbaz, İsmail Dinçer, Alihan Öztürk, Ahmet Güney

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