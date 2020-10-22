Belediye Derincespor 3-0 Çankaya FK | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı Belediye Derincespor - Çankaya FK maçı ile sürdü. Derince Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Giriş: 22.10.2020 14:57 Güncelleme: 22.10.2020 17:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam etti.

Derince Belediye Stadyumu'nda Belediye Derincespor ile Çankaya FK karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Belediye Derincespor'a galibiyeti getiren golleri Muhammed Enes Yılmaz (2) ve Mehmet Bağlı kaydetti..

Bu sonuçla ev sahibi ekip adını 3. tura yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI:

Ağrı 1970-52 Orduspor: 1-2

Erbaaspor-Yozgatspor 1959: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor: 1-0

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