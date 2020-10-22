Belediye Derincespor 3-0 Çankaya FK | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam etti.
Derince Belediye Stadyumu'nda Belediye Derincespor ile Çankaya FK karşı karşıya geldi.
Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Belediye Derincespor'a galibiyeti getiren golleri Muhammed Enes Yılmaz (2) ve Mehmet Bağlı kaydetti..
Bu sonuçla ev sahibi ekip adını 3. tura yazdırdı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI:
Ağrı 1970-52 Orduspor: 1-2
Erbaaspor-Yozgatspor 1959: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor: 1-0
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.