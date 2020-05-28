Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında Avrupa'da ve dünyada bütün spor branşlarına ara verilmişti. Ertelenen Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın geleceği belli oldu. Açıklanan kararlara göre Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Giriş: 28.05.2020 19:08

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası'nın programı belli oldu.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR KUPA MAÇI NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü saat 20:45'te Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü 20:45'te Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Başkan Erdoğan'dan son dakika seyahat yasağı açıklaması! Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası seyahat kalktı mı?
Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta?
Ali Çamdalı: Başakşehir ile oynadığımız final maçını unutamıyorum
Antalyaspor 0-1 Alanyaspor | MAÇ ÖZETİ
Maçta tartışmalı pozisyon! Direkt kırmızı kart çıktı | İZLEYİN
BİZE ULAŞIN