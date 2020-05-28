Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası'nın programı belli oldu.
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR KUPA MAÇI NE ZAMAN?
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü saat 20:45'te Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü 20:45'te Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.
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