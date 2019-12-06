 BİZE ULAŞIN

Derbi Rize’nin: 3-2

Kupada oynanan Karadeniz derbisinde Rizespor, sahasında Samsun'u 3-2 yenip tur için avantaj sağladı. A Spor'dan yayınlanan mücadelede Rize'nin zafer sayıları Scepovic (2) ve Moroziuk'tan geldi.

Giriş: 06.12.2019 07:50
Kupada oynanan Karadeniz derbisinde Rizespor, sahasında Samsun'u 3-2 yenip tur için avantaj sağladı. A Spor'dan yayınlanan mücadelede Rize'nin zafer sayıları Scepovic (2) ve Moroziuk'tan geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

MAÇ SONUCU Beşiktaş 3-0 24 Erzincanspor
İşte Beşiktaş'ın golleri | İZLEYİN
MAÇ SONUCU Altınordu 3-5 Denizlispor
Çaykur Rizespor 3 - 2 Samsunspor | MAÇ SONUCU
Utku Yuvakuran kalesinde devleşti! Üst üste kurtarışlar...