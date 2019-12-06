Derbi Rize’nin: 3-2

Kupada oynanan Karadeniz derbisinde Rizespor, sahasında Samsun'u 3-2 yenip tur için avantaj sağladı. A Spor'dan yayınlanan mücadelede Rize'nin zafer sayıları Scepovic (2) ve Moroziuk'tan geldi. Kupada oynanan Karadeniz derbisinde Rizespor, sahasında Samsun'u 3-2 yenip tur için avantaj sağladı. A Spor'dan yayınlanan mücadelede Rize'nin zafer sayıları Scepovic (2) ve Moroziuk'tan geldi.
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