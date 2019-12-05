Çaykur Rizespor 3 - 2 Samsunspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çaykur Rizespor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna dönen karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren goller, Marko Scepovic (2) ve Mykola Moroziuk'tan geldi.
Samsunspor'un gollerini ise Aytaç Sulu ve İlyas Kubilay Yavuz kaydetti.
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