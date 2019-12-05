Altınordu Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu turun üçüncü ve son gününde yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. TFF 1. Lig takımlarından Altınordu evinde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
ALTINORDU-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İzmir ekibi Altınordu'nun Süper Lig temsilcisi Denizlispor'u konuk edeceği mücadele 16.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
DENİZLİSPOR'DA KEREM CAN AKYÜZ KADRO DIŞI
Denizlispor'un sol beki Kerem Can Akyüz, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçı öncesi kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.
KUPADA GÜNÜN PROGRAMI
13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK
14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK
16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ
18.30 ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR
20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.