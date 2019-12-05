Altınordu Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu turun üçüncü ve son gününde yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. TFF 1. Lig takımlarından Altınordu evinde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

ALTINORDU-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İzmir ekibi Altınordu'nun Süper Lig temsilcisi Denizlispor'u konuk edeceği mücadele 16.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

DENİZLİSPOR'DA KEREM CAN AKYÜZ KADRO DIŞI

Denizlispor'un sol beki Kerem Can Akyüz, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçı öncesi kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.

KUPADA GÜNÜN PROGRAMI

13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK

14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK

16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ

18.30 ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR

20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN