5. Turda dev şölen

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı 4. Tur maçları sona ererken, 5. Tur kura çekimi de A Spor ekranlarında gerçekleştirildi. TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. ÇİFT maç eleme usulüne göre yapılacak dev şölende ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 16 müthiş karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Geçen yılın şampiyonu G.Saray, 2. Lig ekibi Tuzla'ya çıkarken, Altay-Trabzon, Beşiktaş-Erzincan, F.Bahçe-İstanbulspor eşleşti. Süper Lig lideri Alanyaspor ise TFF 1. Lig'den Adanaspor'la kozlarını paylaşacak.

TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Turkuvaz Medya ve kupanın sponsoru Ziraat Bankası'na teşekkür etti. Büyükaydın, "Toplamda 160 takımla mücadele ettiğimiz Ziraat Türkiye Kupası, şimdi 32 takımla yola devam edecek. Önceki turda Süper Lig'den çok önemli kulüplerimizi alt liglerden eleyen takımlarımız oldu. Bu durum ayrı bir heyecan ve zevk katıyor. 5. Turun çok daha keyifli geçeceğine inanıyorum. Biz kupaya çok değerli katkılarından dolayı sponsorlarımız Ziraat Bankası'na; ülkemizin her köşesinde bu müsabakaları bizlere izleten Turkuvaz Medya Grubu'na çok teşekkür ediyoruz. Bize her zaman güç ve destek veriyorlar" diye konuştu.

'ERZİNCANLIYIZ, HEYECANLIYIZ'

Kupada Beşiktaş'la eşleşen 3. Lig ekibi Erzincan'ın yöneticisi Haşim Keskin, Beşiktaş gibi büyük bir takımı ağırlayacakları için heyecanlı olduklarını ifade etti. Keskin, "Böylesine büyük bir takımı Erzincan'da ağırlamaktan çok mutluluk duyacağız. Biz Erzincanlıyız, canız, biraz da heyecanlıyız. Biraz sağlam giyinsinler. Erzincan biraz serttir. Onları saygı ve sevgiyle karşılayıp ağırlayacağız" dedi.

YARI FİNALİST MALATYA YİNE İDDİALI

Y.Malatyaspor, kupada TFF 1. Lig'den Başkent ekibi Keçiörengücü'yle eşleşti. Kura çekimine katılan yöneticisi Nusret Çaylak, "Ligde olduğu gibi kupada da en iyi noktayı hedefliyoruz. Kupada geçen sezon G.Saray ile yarı final oynadık. Bu anlamda artık daha tecrübeli bir takımız" dedi.

GALATASARAY'A '500T' ESPRİSİ

Kupada son şampiyon Galatasaray'ın 2. Lig'den Tuzlaspor ile eşleşmesi, sosyal medyada renkli yorumlar yapılmasına vesile oldu. Cimbomlu taraftarlar, İstanbul'un meşhur otobüs hattı 500T üzerinden esprili paylaşımlar yaptı. Hatırlanacağı üzere Tuzlaspor, daha önce Fenerbahçe'yle eşleştiği kupa maçına, bu otobüs hattıyla gelmişti.