Kupada dev heyecan

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yöneticiler İsmail Erdem, Ali Düşmez ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine, 4'üncü turdan itibaren Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor ve Ankaragücü de dahil oldu. Bu takımların yanı sıra 3. eleme turunu geçen 46 takım olmak üzere, toplam 54 takım 5. tura yükselme mücadelesi verecek. Kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu olurken, karşılaşma Tarsus'ta oynanacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur karşılaşmaları, 29, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak. Birbirinden çekişmeli maçlar, A Spor'dan şifresiz, HD kalitesinde canlı yayınlanacak.

HER TURU PARA

Ziraat Türkiye Kupası'nda hasılat dağıtımı yıllardır aynı şekilde gerçekleşiyor. Buna göre tek maç usulüne göre oynanan karşılaşmalarda gider ve hisseler kesildikten sonra kalan net hasılatın yüzde 60'ı tur atlayan takım alıyor. Kaybeden takım da yüzde 40'ı cebine koyuyor. Finali kazanan da hasılatın yüzde 60'ını kasasına götürüyor.

VAR SON 16'DA DEVREDE!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon uygulamaya konulan VAR uygulaması, kupada da kullanılmaya başlanacak. TFF'nin sezon öncesi yayınladığı kupa statüsünde bu yıl da VAR yardımına başvurulacağı açıklandı. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.