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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Kupası 3. tur maçları 24-25-26 Eylül’de oynanacak.

Giriş: 18.09.2019 08:00

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, 1. Lig ve 2. Lig'deki takımlar ile tur atlayan 33 takım olmak üzere, toplam 92 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek 3. Tur Eleme müsabakaları, 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar A Spor'dan yayınlanacak.

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