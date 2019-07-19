Şölen Ağustos'ta başlıyor!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonu programı açıklandı. Planlamaya göre organizasyon 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. 5. Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları, 21 Mayıs 2020'de oynanacak final maçıyla sona erecek. Karşılaşmalar bu sezon da A Spor, ATV ve A 2'den yayınlanacak.