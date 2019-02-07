Turkuvaz'da şov devam ediyor

Türkiye'nin kupasında çeyrek final heyecanı bugün Akhisar- Kasımpaşa maçıyla sürecek. Birbirinden zorlu geçen üç maçın ardından son 8'in ilk ayağı bu gece tamamlanmış olacak. Kupanın son kazananı Akhisar, Süper Lig'de son 3 maçını kaybederek yara alan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligde zor günler geçiren yeşil-siyahlılar, geçen sezonki başarısını tekrarlamak istiyor. Avrupa kupalarını hedefleyen Kasımpaşa ise Türkiye Kupası'nı kazanarak en kestirme yolu kullanmayı amaçlıyor. 20.30'daki kritik karşılaşmanın hakemi Serkan Tokat olacak. Turkuvaz Medya'nın naklen yayınladığı kupa karşılaşması A2'den verilecek. A Spor'da maç öncesi ve sonrasında analizler, röportajlar ve haberler yayında olacak.