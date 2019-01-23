Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda son 16 turunda rövanş maçında Fenerbahçe, ilk maçta mağlup olduğu Ümraniyespor'u evinde ağırlayacak. İlk karşılaşmada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde tur için mücadele edecek. İşte sarı lacivertliler için kritik olan mücadeleye dair detaylar...

Fenerbahçe - Ümraniyespor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TURLAR?

Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda.

1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.

ÜMRANİYESPOR NASIL TURLAR?

Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.