ZTK'da yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Osman Gökhan Bilir yapacak.



Göztepe-Anatalyaspor mücadelesinde ise Ali Palaybıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak.



Yarın günün son mücadelesi olan Balıkesirspor Baltok-Trabzsonspor maçında ise Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Erdem Bıyık üstlenecek.