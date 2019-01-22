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ZTK'da yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

iraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın oynanacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Anatalyaspor ve Balıkesirspor Baltok-Trabzsonspor maçlarının hakemleri belli oldu.

Giriş: 22 Ocak 2019 Salı 03:00 Güncelleme: 22 Ocak 2019 Salı 17:01

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Göztepe-Anatalyaspor mücadelesinde ise Ali Palaybıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak.

Yarın günün son mücadelesi olan Balıkesirspor Baltok-Trabzsonspor maçında ise Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Erdem Bıyık üstlenecek.

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