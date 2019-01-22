Akhisarspor kupada üst turda!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akhisarspor, evinde Kayserispor'u konuk etti. İlk maçı 2-1 kazanan Akhisarspor, maçtan 0-0 beraberlikle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçla ilgili detaylar birazdan...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akhisarspor, evinde Kayserispor'u konuk etti. İlk maçı 2-1 kazanan Akhisarspor, maçtan 0-0 beraberlikle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçla ilgili detaylar birazdan...
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