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Akhisarspor kupada üst turda!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisarspor, Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Giriş: 22 Ocak 2019 Salı 03:00 Güncelleme: 22 Ocak 2019 Salı 23:05

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akhisarspor, evinde Kayserispor'u konuk etti. İlk maçı 2-1 kazanan Akhisarspor, maçtan 0-0 beraberlikle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçla ilgili detaylar birazdan...

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