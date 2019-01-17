Başakşehir rahat geçti

Süper Lig'de en yakın rakibine 6 puan fark atan Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yoluna başarılı şekilde devam ediyor. Turuncu- lacivertliler, A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti. Maça yedek ağırlıklı kadroyla başlayan Başakşehir 32. dakikada Adebayor'un golüyle öne geçti. Hatayspor golden birkaç dakika önce yüzde 100'lük bir pozisyonu harcadı. İkinci devrede Robinho da forma giydi. Hatay'da Nimaga, Uğur Uçar'a attığı tekme sonrası hakemin VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

'SON MAÇI' İDDİASI

Başakşehir'in Hatay karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdüğü Emmanuel Adebayor'un kulüpte son maçına çıktığı iddia edildi. Togolu golcünün bu karşılaşmanın ardından kulüpten gönderileceği ve yerine benzer kalitede bir forvetin getirilmesi konusunda çalışmaların başladığı iddia edildi. Adebayor, maçın 32. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.