Bolu tek yürek

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Galatasaray'ı konuk edecek olan Boluspor, pusuya yattı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, geri sayıma geçerken teknik direktör Sait Karafırtınalar ve takımın golcüsü Bentley, önemli açıklamalarda bulundu. İyi başladıkları ilk yarının sonlarında düşüşe geçtiklerini belirten Karafırtınılar, "Kupa hedefimiz değil ama hayalimiz. Galatasaray'ı elersek hedefimiz de olabilir. Elimizden gelen mücadeleyi şehrimizi ve takımımızı temsil etmeye çalışıyoruz" dedi.



BÜYÜK MORAL OLACAK



Kırmızı-beyazlıların en golcü ismi olan Bentley ise şunları söyledi: "İşimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Ben ve takım arkadaşlarım mücadelemizi sahada sonuna kadar yapacağız. Galatasaray, Türkiye Kupası'nın favorilerinden biri ancak biz de elimizden geleni yapmak için sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle kazanmaya çalışacağız. Bu maç bizim için önemli bir fırsat. Galibiyet, ikinci yarı öncesi büyük moral olacaktır."