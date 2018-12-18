Kupada heyecan sürüyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur rövanş müsabakaları bugün başlıyor. Günün ilk maçında 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon, Ümraniyespor karşısında 4-1'lik sonucu tersine çevirmenin yollarını arayacak. Ardından İsmail Kartal'la yollarını ayıran Ankaragücü, 4-2 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Bodrumspor'u konuk edecek. Balıkesirspor, 2-0'ın avantajını korumak istediği maçta Çaykur Rize'yi ağırlayacak. Türkiye'nin Kupası'nda heyecan Göztepe- Nazilli ve Başakşehir-Adana Demirspor müsabakalarıyla devam edecek. 5 karşılaşma da A Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'ın, 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü'nü konuk edeceği günün son maçı ise a2 ekranlarından tüm futbolseverlere ulaşacak.
KURA 21 ARALIK'TA
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun eşleşmeleri, 21 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çift maç eleme sisteminin uygulanacağı son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'ta, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'ta oynanacak.
GÜNÜN PROGRAMI
13.00 1461 Trabzon (1-4) Ümraniye Murat Erdoğan A Spor
13.45 Ankaragücü (2-4) Bodrum Serkan Çınar A Spor
15.00 Balıkesir (2-0) Çaykur Rize Koray Gençerler A Spor
17.00 Göztepe (3-0) Nazilli Bld T. K. Numanoğlu A Spor
19.00 Başakşehir (1-1) Adana Demir M. Öğretmenoğlu A Spor
20.30 Galatasaray (2-1) Keçiören Özgür Yankaya a2
YARIN
13.00 Van BB (1-5) Boluspor Ramazan Keleş A Spor
13.45 Etimesgut (0-2) Y. Malatya Arda Kardeşler A Spor
15.00 K.Maraş (2-7) Alanyaspor Hakan Ceylan A Spor
17.00 Kasımpaşa (2-1) Menemen Volkan Bayarslan A Spor
18.30 Kayserispor (2-1) Altay Ali Şansalan A Spor
20.30 Trabzonspor (2-2) Sivas Bld. Bahattin Şimşek a2
PERŞEMBE
13.00 Hatay (1-2) Gençlerbirliği - A Spor
13.45 Darıca G.B. (2-2) Antalya - A Spor
18.00 Akhisar (4-1) F.Karagümrük - A Spor
20.30 Giresun (0-1) Fenerbahçe - a2
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