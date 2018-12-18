Kupada heyecan sürüyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur rövanş müsabakaları bugün başlıyor. Günün ilk maçında 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon, Ümraniyespor karşısında 4-1'lik sonucu tersine çevirmenin yollarını arayacak. Ardından İsmail Kartal'la yollarını ayıran Ankaragücü, 4-2 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Bodrumspor'u konuk edecek. Balıkesirspor, 2-0'ın avantajını korumak istediği maçta Çaykur Rize'yi ağırlayacak. Türkiye'nin Kupası'nda heyecan Göztepe- Nazilli ve Başakşehir-Adana Demirspor müsabakalarıyla devam edecek. 5 karşılaşma da A Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'ın, 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü'nü konuk edeceği günün son maçı ise a2 ekranlarından tüm futbolseverlere ulaşacak.



KURA 21 ARALIK'TA

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun eşleşmeleri, 21 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çift maç eleme sisteminin uygulanacağı son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'ta, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'ta oynanacak.



GÜNÜN PROGRAMI

13.00 1461 Trabzon (1-4) Ümraniye Murat Erdoğan A Spor

13.45 Ankaragücü (2-4) Bodrum Serkan Çınar A Spor

15.00 Balıkesir (2-0) Çaykur Rize Koray Gençerler A Spor

17.00 Göztepe (3-0) Nazilli Bld T. K. Numanoğlu A Spor

19.00 Başakşehir (1-1) Adana Demir M. Öğretmenoğlu A Spor

20.30 Galatasaray (2-1) Keçiören Özgür Yankaya a2



YARIN

13.00 Van BB (1-5) Boluspor Ramazan Keleş A Spor

13.45 Etimesgut (0-2) Y. Malatya Arda Kardeşler A Spor

15.00 K.Maraş (2-7) Alanyaspor Hakan Ceylan A Spor

17.00 Kasımpaşa (2-1) Menemen Volkan Bayarslan A Spor

18.30 Kayserispor (2-1) Altay Ali Şansalan A Spor

20.30 Trabzonspor (2-2) Sivas Bld. Bahattin Şimşek a2



PERŞEMBE

13.00 Hatay (1-2) Gençlerbirliği - A Spor

13.45 Darıca G.B. (2-2) Antalya - A Spor

18.00 Akhisar (4-1) F.Karagümrük - A Spor

20.30 Giresun (0-1) Fenerbahçe - a2