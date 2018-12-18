Göztepe - Nazilli Belediyespor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Göztepe, Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.



Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, bugün kazanarak son 16 turuna kaldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Hafta sonu oynayacakları Ankaragücü maçı nedeniyle rotasyon yapmak zorunda kaldığını belirten Özdeş, "Turun ilk ayağında Nazilli'de 3-0 kazanmıştık. Bugün de 2-1 kazandık. Bugün rotasyon yapmak durumunda kaldım. Çünkü hafta sonu bizim için önemli bir lig maçı var. Bunda ilk maçta aldığımız avantajlı skorunda etkisi var. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunun başından sonuna kadar taktiksel disipline sadık kaldıkları için kutluyorum. Rakibimizde oldukça iyi mücadele etti. Zor hava şartlarına rağmen takımımda oldukça iyi mücadele etti. Kupa maçları zordur. Geçmiş örneklerinde böyle maçlarda sürpriz sonuçlar olurdu. Ama ilk maçtaki skor bize bugün turu geçirdi" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerinin çeyrek final olduğunu söyleyen Özdeş, "Tek amacımız var. Kupada çeyrek finale kalmak ve daha sonra sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bu turdan sonra biraz daha sıkı olacak ve daha ciddi rakipler olacak. Devre arasında kupaya hazırlanacağız. Çünkü ikinci devre periyodu kupa maçıyla başlıyor. Önümüzde cumartesi günü oynayacağımız Ankaragücü maçı var. Ona da hazırlanıyoruz. Umuyorum orada kazanarak 22 puanla moralli olarak devre arasına gireceğiz. Daha sonra kısa vadede 31 Mayısa kadar olan periyodu planlayarak. Bu sene hem ligde üst sıralarda olacak Göztepe için mücadele edeceğiz hem de kupada hedefini sonuna kadar kovalayan Göztepe için mücadele edeceğiz. Umuyorum bu düşündüklerimizi, hayallerimizi gerçekleştiririz" dedi.



AHMET YAVUZ: "GÖZTEPE BİZİM KARDEŞ KULÜBÜMÜZ"

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz ise Göztepe camiasını turu geçtikleri için tebrik ettiğini söyledi. Göztepe'nin Nazilli Belediyespor'un kardeş kulübü olduğunu ve Göztepe'nin başarılarıyla gururlandıklarını vurgulayan Yavuz, "Buradan Hakan Çinemre'ye tekrar geçmiş olsun diliyorum. İlk maçta geçen sakatlığının tekrar başına gelmesi oyuncularımı ve beni çok üzdü. Kemal hocaya hoş geldin diyorum. Kemal hoca çok saygı duyduğum Süper Lig'e renk getiren, değerli, çok kıymetli ve değerini zamanla bulacağına inandığım bir hoca. Maç içinde biz iki maçta da kendi adımıza kendi şehrimiz adına inanılmaz iyi mücadele ettik. Biraz öncede ifade ettiğim gibi 3. Lig takımı ile kupaya başladık. Sonra 2. Lig takımıyla oynadık. Daha sonra 1. Lig takımıyla oynadık. En sonunda Süper Lig takımıyla bu serüveni bitirdik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Aslanlar gibi oynadılar ve bizi gururlandırdılar. İnşallah bundan sonra her iki camia için hayırlı ve sağlıklı bir sezon olur" şeklinde konuştu.