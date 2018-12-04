Balıkesir'den sürpriz galibiyet!

MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Balıkesir atağında Muhammed'in sağdan ceza alanına ortaladığı topu Beleck kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu. 0-1



35. dakikada Mehmet'in ceza sahasına çıkarttığı topa Muhammed Ali vurdu ve top kaleci Ujkani'den döndü. Kaleciden dönen topu yeniden kaleye gönderen Beleck, ağları sarstı. 0-2



50. dakikada Fink'in sol kanatan ceza sahasına gönderdiği topa Medat Muriç yükselerek vurdu fakat top az farka auta çıktı.



55. dakikada Aminu'ya yapılan hareket sonrasında Hakem Şişek faul düdüğünü çaldı. Ceza sahasının dışında topun başına geçen Samudio'nun şutu direkte patladı. Geriye dönen topu tamamlayan Vedat Muriç'in şutu ise Balıkesir savunması tarafından uzaklaştırıldı.



87. dakikada sol taraftan Beleck in içeriye gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Otoo'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Samir kornere çeldi.



MAÇIN GOLLERİ

ÇAYKUR RİZESPOR 0-1 BALIKESİRSPOR | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇAYKUR RİZESPOR 0-2 BALIKESiRSPOR | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Stat: Çaykur DİDİ



Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Mehmet Kapluhan xxx, Ömer Tevfik Özkoç xxx



Çaykur Rizespor: Samir x, Talbi x, Abdullah xx (Koray dk. 46 x), Robin x, Jach x, Petrucci x (Eren dk. 77 x), Gladkyy x (Vedat dk. 46 xx), Samudio x, Süleyman x, Fink x, Umar xx



Yedekler: Cihan Topaloğlu, Brabec, Saadane, Emir Han, Mehmet, Orhan



Teknik Direktör: Okan Buruk



Balıkesir Baltok: Atilla xxx, Uğur xx, Cüneyt xx, Tomislav xx, Doğa xx, Cumali x, Muhammed x (Nizamettin dk. 62 xx), Mehmet xx (Sedat dk. 70 x), Foxi xx (Oğuz dk. 80 ?), Otoo xxx, Beleck xxx



Yedekler: Vukovic, Okan, Bülent, Abdulkadir



Teknik Direktör: Giray Bulak



Goller: Beleck (dk. 12 ve 35) (Balıkesir Baltok)



Sarı kartlar: Jach, Koray (Çaykur Rizespor), Cumali, Foxi, Tomislav (Balıkesir Baltok)