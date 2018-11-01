 Gençlerbirliği 1-0 Diyarbekirspor - Türkiye Kupası - 2 Kasım 2018 Cuma

Gençlerbirliği 1-0 Diyarbekirspor

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Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe

Güncelleme: 01 Kasım 2018, Perşembe 22:29

Ziraat Türkiye Kupası 4 Tur'unda Gençlerbirliği sahasında Diyarbekir Spor'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

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