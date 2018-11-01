Gençlerbirliği 1-0 Diyarbekirspor
Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Kasım 2018, Perşembe 22:29
Ziraat Türkiye Kupası 4 Tur'unda Gençlerbirliği sahasında Diyarbekir Spor'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
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