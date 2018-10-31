Bursaspor - 1461 Trabzon: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası'nda enteresan sonuçlar çıkmaya devam ediyor. A Spor'un naklen HD kalitesinde ekranlara taşıdığı maçta Bursaspor, evinde 3. Lig ekibi 1461 Trabzon karşısında 21'de Umut Nayir'le bulduğu golle 1-0 öne geçse de Vergini'nin kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu. 90 dakika böyle bitince maç uzadı. Uzatmların 117. dakikasında Safa Kınalı'nın attığı golle maçı 2-1 kazanan 1461, turu geçen taraf oldu.Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'unda Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'u ağırladı. İlk yarıda Umut'un golüyle öne geçen yeşil beyazlılarda Vergini'nin kendi kalesine attığı gol sonrası skora denge geldi. Normal süre 1-1'lik skorla sona ererken, uzatma devrelerinde konuk ekipten sahneye çıkan Safa Kınalı, takımına turu getiren golü kaydetti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan 1461 Trabzon, bir üst tura yükselirken Bursaspor bu sezon kupada ilk maçında elendi.

21'inci dakikada Bursaspor öne geçti. Çalımlarla rakiplerini ekarte ederek ceza alanına giren Lima sağ çizgiden topu yerden kale ağzına doğru çıkardı. İyi pozisyon alan Umut da yaptığı tek vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

25'inci dakikada sağ kanattan topla birlikte kat eden Lima yerden uzak kale direğine doğru vuruşunu yaparken, kaleci Bahadır uzanarak meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

29'uncu dakikada 1461 Trabzon eşitliği sağladı. Sağ kanattan Burak'ın içeriye ortaladığı topa kale ağzında ters vuruş yapan Vergini, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 1-1.

38'inci dakikada Sami Can'ın sol kanattan orta-şut karışımı yaptığı sürpriz vuruşta kaleci Muhammed son anda topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

58'inci dakikada Burak'ın sağ kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

68'inci dakikada Burak'ın ceza yayının çaprazından yaptığı vuurşta top az farkla üstten dışarı gitti.

74'üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Lima'nın pasıyla penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Umut vuurşunu yaparken top yan kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

83'üncü dakikada Lima'nın pasıyla ceza sahasına giren Latovlevici kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Bahadır kurtarışıyla gole izin vermedi.

103'üncü dakikada sağ kanattan Furkan Soyalp'in ortasında Lima topu arka direğe çevirdi. Burada bulunan Furkan Emre Ünver'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

113'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Tunay'ın vuruşunda meşin yuvarlak önce uzak kale direğine çarptı, ardından kaleci Bahadır'a gitti.

117'nci dakikada 1461 Trabzon öne geçti. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında topla birlikte ceza alanına giren Safa Kınalı, rakibine attığı vücut çalımı sonrasında yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşma sonucunda 1461 Trabzon uzatma devreleri sonrasında mücadeleyi 2-1 kazandı ve üst tura yükseldi.



GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN