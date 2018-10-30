Samet Aybaba: Oyunu ciddiye alacaksınız!
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında 1461 Trabzon’u ağırladı. Müsabaka 1461 Trabzon'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
Türkiye Kupası 30 Ekim 2018, Salı
Güncelleme: 30 Ekim 2018, Çarşamba 00:00
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Oyunu ciddiye alacaksanız. Hangi yaş grubundan, hangi ligden takımla, maça çıktığınızın önemi yok. Maçı kazanacaksınız. Mevcut oyuncularla bir kadro oluşturduk. Bu kadro beklentilerin altında kaldı. Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı. Böyle olunca sonuç ortaya çıktı. Oyuncularım gösterdikleri kötü performanstan dolayı ligde sıkıntı yaşayacaklar. Bu maçlar önemlidir. Arkadaşlarımız mesajı alamadılar. Bundan sonraki kupa maçlarında da böyle oynamayı planlıyorduk. Demek ki bu plan doğru değilmiş. 1461'i kutluyorum. Gencecik çocuklar. Çok iyi mücadele ediyorlar, aslan gibi koşuyorlar. Futbolcu böyle olmalı. Biz bunların hiç birini yapmadık. Bir an önce toplanıp Trabzon maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.
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