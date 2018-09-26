 Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Hatayspor: 2 - Esenler Erokspor: 1 - Türkiye Kupası - 26 Eylül 2018 Çarşamba

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Hatayspor: 2 - Esenler Erokspor: 1

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba

Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 16:42

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Alper Çetin xx, Sezgin Çınar xx, Ali Can Alp xx
Hatayspor: Ömer xx, Yasin xx, Soner xxx, Mehmet xxx, Hamidou xxx, Hamza x (Tom dk. 60 xx), Gökhan xx (Caner dk. 87 ?), Yılmaz xx, Özgür x (Selim dk. 68 xx), Dmytro xx, Sinan xx
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Erokspor: Özgün xxx, Muharrem xx, Sinan xx, Batıcanxx, Emre xx, Alper, xx Cihan xx (Şeyhmus dk. 82 ?) Barış x (Engin dk. 58 xx), Serhat, xx Halil xx, Eray xxx
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Eray (dk. 20) (Erokspor), Soner (dk. 32), Selim (dk. 84) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Özgür, Gökhan (Hatayspor), Emre (Erokspor)

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