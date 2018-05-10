 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akhisarspor'a tebrik - Türkiye Kupası - 11 Mayıs 2018 Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akhisarspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u kutladı.

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Türkiye Kupası 10 Mayıs 2018, Perşembe

Güncelleme: 10 Mayıs 2018, Perşembe 23:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akhisarspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan ve Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Tebrikler Akhisarspor" notunu düştü.

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