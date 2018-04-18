Akhisarspor, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Kupanın favorilerinden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti.

Türk Telekom Stadı'na ilk maçı 2-1 kaybetmenin dezavantajıyla çıkan Okan Buruk'un ekibi, sarı-kırmızılıları Seleznyov'un ilk yarıdaki 2 golüyle 2-0 yenerek kupanın dışına itti ve 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak finale adını yazdıran taraf oldu.







FİNALİ SELEZNYOV GETİRDİ

4. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Lopes'in pasıyla sağda topla buluşan Muğdat Çelik, Galatasaray'ın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı ceza sahasında bulunan Seleznov'a çıkardı. Seleznov, penaltı noktasına yakın bölgede yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

35. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Lopes'in pasıyla ceza sahasına giren Seleznov, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Galatasaray'da Maicon, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Akhisarspor'da, Seleznyov'un 1 şutu da direkten döndü.

Akhisarspor'un finaldeki rakibini, yarın Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucu belirleyecek.

FATİH TERİM 9 YEDEKLE SAHAYA ÇIKTI!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti.

Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Mariano Filho, Serdar Aziz, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli'yi bu kez yedek soyundururken, Yuto Nagatomo ile Younes Belhanda'yı ise kadroya almadı.

Bu oyuncuların yerine, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes ve Iasmin Latovlevici forma şansı buldu.

Terim'in Medipol Başakşehir karşılaşması kadrosundan değiştirmediği 2 isim, Fernando Muslera ve Fernando Reges oldu.

- Linnes 3 maç aradan sonra sahada

Norveç Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık sonrası sarı-kırmızılı ekibin son 3 maçında oynayamayan Martin Linnes, Teleset Mobilya Akhisarspor önünde formasına kavuştu.

Son olarak Fenerbahçe derbisinde oynayıp, ardından Norveç Milli Takımı kampında arka adalesinden sakatlanan Linnes, ligdeki Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalarında forma bulamamıştı.



- Teleset Mobilya Akhisarspor'da tanıdık isimler



Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Galatasaray'a konuk olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da sarı-kırmızılı taraftarların yakından tanıdığı isimler dikkati çekti.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Teleset Mobilya Akhisarpor'un kadrosunda ise daha önce sarı-kırmızılı ekibin formasını giymiş Dany Nounkeu ve Bilal Kısa yer aldı.