Kupa finali Diyarbakır'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında şehir halkına müjde vererek Ziraat Türkiye Kupası finalinin Diyarbakır'da oynanacağını söyledi. CUMHURBAŞKANI Erdoğan, şehrin tarihi bir final maçı yaşatacağını da dile getirdi. coşkunuz, sevginizle Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 bin kişi kapasiteyle inşa edilen ve şehre yakışan bir eser olan Diyarbakır Stadyumu'nda şampiyonluk maçının oynanacağını bildirerek, "Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final karşılaşması inşallah Diyarbakır'da, bu stadımızda yapılacak. Takımlarımızı iyi ağırlayacağınıza, şu salondaki coşkunuz, sevginiz ve centilmenliğinizle ülkemize tarihi bir final maçı yaşatacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



'Hizmetlerle donattık'

DİYARBAKIR'ı en ücra köşelerine kadar eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye her alanda hizmetlerle donattıklarını vurgulayan Erdoğan, 5 bin 325 yeni derslik, 5 bin 300 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurtları yaptıklarını da kaydetti.



24 katrilyon liralık yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a yapılan diğer yatırımlar hakkında da bilgi verip, "15 yılda Diyarbakır'a 24 katrilyon lira yatırım yaptık. Hem de bu yatırımlar terör örgütüne rağmen, onun müteahhitlerimizi tehdit etmesine, öldürmesine rağmen gerçekleşti. Biz her şeye rağmen Diyarbakır'ı da bölgemizi de hizmetsiz bırakmadık" dedi.