Kupa golcüsü Negredo
Beşiktaş’ın forveti Alvaro Negredo, bu sezon kupada forma giydiği 5 maçta 9 gole doğrudan katkı (7 gol ve 2 asist) yaptı
Türkiye Kupası 02 Mart 2018, Cuma
Güncelleme: 02 Mart 2018, Cuma 01:52
BEŞİKTAŞ'ın İspanyol yıldızı Alvaro Negredo, bir kupa karşılaşmasını daha boş geçmedi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah -beyazlıların golcüsü Alvaro Negredo ilk 11 başladığı maçın 14. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.
İspanyol oyuncu böylece bu sezon kupada forma giydiği 5 maçta 9 gole doğrudan katkı (7 gol ve 2 asist) yaptı. Negredo, ayrıca ligde oynadığı iki Fenerbahçe maçında üç asist yaptı. Negredo, maç sonrası daha çok oynamak istediğini belirterek, "Takım için çok çalışmalıyım. Kendimi hocama göstermeye çalışıyorum. Maça iyi başladık ama sonra hatalar yaptık. Sonra toparlandık" dedi.
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