Akhisar son nefeste
Çeyrek final ilk maçında evinde Kayserispor’u ağırlayan Akhisar 89’da Eray’ın golüyle rakibini yıktı, rövanş için avantaj yakaladı
Türkiye Kupası 01 Şubat 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Şubat 2018, Perşembe 01:33
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor'u kendi sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. 89. dakikada Ömer Bayram'ın yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında Eray Ataseven'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0. Akhisarspor bu sonuçla karşılaşmadan galip ayrılarak rövanş için avantaj elde etti. Müsabakanın rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak ve yarı finale yükselecek takım belli olacak.
OKAN BURUK: ÜSTÜN OYNADIK
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu üstün olan taraf olduklarını söyledi. Buruk, "Kayserispor gibi oldukça güçlü bir takıma karşı çok iyi oynadık. Sadece bir korner attırıp bir ya da iki pozisyon verdik. Bu da bizi oldukça sevindirdi" diye konuştu.
HAKAN ERTÜRK: İLK KEZ YENİLDİK
Maçın ikinci yarısında hakeme yaptığı itiraz nedeniyle tribüne gönderilen Sumudica'nın yerine basın toplantısına Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hakan Ertürk katıldı. Ertürk,"Kupada ilk kez yenildik. Son dakikada golü yedik ama bunu telafi edeceğiz" dedi.
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