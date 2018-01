Çeyrek finalde dev şölen

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu karşılaşmaları sona ererken, çeyrek final ve yarı final kura çekimi de A Spor ekranlarında gerçekleştirildi. Riva'daki kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ile kulüp temsilcileri katıldı. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak dev şölende ilk maçlar 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşlar 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk maçları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan'da oynanacak. SÜPER Lig lideri Başakşehir'i eleyerek tarih yazan ve kupada tek alt lig takımı olan Giresun, F.Bahçe'yle eşleşti. Son şampiyon Konya ise favorilerden G.Saray'a çıktı. Yarı final, muhtemel bir derbiye de sahne olabilir. Beşiktaş-G.Birliği / Giresun-F.Bahçe eşleşmelerinden çıkacak takımlar yarı finalde kozlarını paylaşacak.



Birbirinden çekişmeli 4 müthiş maç yine Türkiye'nin dört bir yanından HD kalitesinde, naklen ve şifresiz Turkuvaz Medya kanallarından canlı ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada, 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'deki dev finalde kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Bu müthiş yarışta milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise yine ATV, A Spor ve A2 ekranlarında olacak.





'G.BİRLİĞİ'YLE RÖVANŞ OLACAK'

Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi: Bu sezon G.Birliği'ne karşı iyi tecrübemiz yok. Ankara'da yenilmiştik. Kupayı 2011'den beri kazanamıyoruz. Bu sene kazanmayı ümit ediyoruz.



'ESKİŞEHİR'DE KUPAYI ALACAĞIZ'

Fenerbahçe Yöneticisi Metin Doğan: Bizim hedefimiz kupayı kazanmak. Giresunspor güçlü bir takım. TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynuyorlar. Fakat biz Eskişehir'de kupayı kaldırmayı hedefliyoruz.



'KUPADA LİDERLİĞİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Galatasaray Futbol Direktörü Şükrü Hanedar: Ziraat Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım olarak liderliği bırakmayacağız ve bu sene de kupayı müzemize götürmek istiyoruz.



'ZOR MAÇLARA ALIŞTIK'

Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı: Önemli bir rakip çektik. Zorluk derecesi yüksek maçlara alıştık takım olarak. Kupayı almak istiyorsak büyük takımları da elemek gerekiyor.



'F.BAHÇE'Yİ ELEMEK İSTİYORUZ'

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ: F.Bahçe'yi elemek istiyoruz. Bu şehir bunları hak ediyor. Giresunspor her zamanki gibi haddini bilerek oynayacak. Bundan sonrası da sahada forma giyecek oyunculara kalacak.



LUCESCU G.SARAY'I ÇEKTİ

Kura çekimine katılan Mircea Lucescu, bir takımı seçmesi için sahneye davet edildi. Rumen teknik adamın, bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı G.Saray'ın yazılı olduğu kağıdı çekmesi salonda gülüşmelere yol açtı.



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturan Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Düşmez, "159 takımla başladık. Şu an 8 takıma düştük. Bu etaba gelene kadar tüm liglerin katılımıyla bana göre çok heyecanlı, futbol seyircisini ekrana çeken güzel maçlar izledik. Bugün de iki ligin temsilcisi var. Süper Lig ve TFF 1. Ligimizin ekipleri burada... Her zamanki gibi bizi destekleyen Turkuvaz Medya Grubu ile Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.