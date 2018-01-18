Tarih yazdılar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turunda büyük sürpriz... TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan Giresunspor ilk maçta 3-1 yendiği Süper Lig lideri Başakşehir'e rövanşta 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı. Maça hızlı başlayan lider, 13'te Adebayor'la öne geçti. Korkishko'nun kornerinde Aykut Demir 25'te kafayla eşitliği sağladı. Başakşehir'de 34'te Kerim kırmızı kart gördü. 36'da Epureanu'nun füzesi üst direkte patladı. 10 kişi kalan turuncu-lacivertlilerde 78'de Emre'nin serbest vuruşunda, Attamah golü atıp umutlandırsa da kalesini iyi savunan yeşil-beyazlılar tarih yazıp çeyrek finale yükseldi



ARDA TURAN TRiBÜNDE

Başakşehir'de yılın transferi Arda Turan maç eksiği nedeniyle kadroya alınmadı. Mücadeleyi yakınları ile Başkan Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral birlikte locadan izleyen milli yıldıza taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Tecrübeli orta saha, Başakşehir'in kupaya veda etmesi sonrasında ise stattan üzgün ayrıldı.



