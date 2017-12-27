Sumudica'dan maçı çeviren hamle! 30. dakikada 2 değişiklik

5. dakikada takımı 1-0 geriye düşen Rumen teknik adam, mücadelenin 30. dakikasında sakatlık olmamasına rağmen iki oyuncu değişikliğine birden gitti.

Orta sahadan Dejan Meleg'i oyundan çıkaran Sumudica yerine Şamil Cinaz'ı dahil ederken, Stojiljkovic'in yerine ise Umut Bulut'u sahaya sürdü.

İkinci yarıya da oyuncu değişikliğiyle başlayan Rumen teknik adam, sağ bek Levent Gülen'i çıkarıp Erdal Öztürk'ü oyuna aldı.

Böylece Sumudica ikinci yarı başlamadan ve bir sakatlık olmadan bütün değişiklik haklarını kullanmış oldu.

46 yaşındaki çalıştırıcın pek alışık olmayan bu taktiksel hamlesi, taraftarlar arasında şaşkınlığa neden oldu.

Yapılan bu değişiklilerin ardından Kayserispor, 1-0 geriden gelerek Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.