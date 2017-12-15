 Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! - Türkiye Kupası - 15 Aralık 2017 Cuma

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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Türkiye Kupası 15 Aralık 2017, Cuma

Güncelleme: 15 Aralık 2017, Cuma 15:07

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.


İşte eşleşmeler:

Fenerbahçe - İstanbulspor

Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Gençlerbirliği - Bursaspor

Beşiktaş - Osmanlıspor

Kayserispor - Antalyaspor

Galatasaray - Bucaspor

Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir

Atiker Konyaspor - Trabzonspor

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