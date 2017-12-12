Timsah, son 16'ya yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adanaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen Bursaspor, rövanş mücadelesinde de aynı skorla kazandı ve son 16'ya kaldı. Yeşil-beyazlıların gollerini penaltıdan Yusuf Erdoğan ve Yakup Demir(kendi kalesine) attı.