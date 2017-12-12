 Timsah, son 16'ya yükseldi! - Türkiye Kupası - 12 Aralık 2017 Salı

Timsah, son 16'ya yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adanaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen Bursaspor, rövanş mücadelesinde de aynı skorla kazandı ve son 16'ya kaldı. Yeşil-beyazlıların gollerini penaltıdan Yusuf Erdoğan ve Yakup Demir(kendi kalesine) attı.

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Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı

Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 16:21

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Bursaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanspor'u sahasında konuk etti.

Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Bursaspor, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 15 Aralık Cuma günü yapılacak.

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