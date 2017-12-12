Antalyaspor son 16'da
İlk maçı 3-0 Kazanan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Orhangazi Belediyespor'a 3-2'lik skorla mağlup olsa da Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 15:25
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Antalyaspor, sahasında 3. Lig takımlarından Orhangazi Belediyespor'u sahasında konuk etti.
Hafta arasında hem başkanı hem de teknik direktörü istifa eden Antalyaspor, Orhangazi Belediyespor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Orhangazi Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Mustafa Yüksektepe, Koray Kurt ve İlhan Faruk Güler kaydederken Antalyaspor'un golleri Moestafa El Kabir ile Emre Güral'dan geldi.
İlk maçı 3-0 kazanan Antalyaspor, rövanş maçını 3-2 kaybetmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 15 Aralık Cuma günü yapılacak.
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