 Antalyaspor son 16'da - Türkiye Kupası - 12 Aralık 2017 Salı

Antalyaspor son 16'da

İlk maçı 3-0 Kazanan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Orhangazi Belediyespor'a 3-2'lik skorla mağlup olsa da Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı

Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 15:25

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Antalyaspor, sahasında 3. Lig takımlarından Orhangazi Belediyespor'u sahasında konuk etti.

Hafta arasında hem başkanı hem de teknik direktörü istifa eden Antalyaspor, Orhangazi Belediyespor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Orhangazi Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Mustafa Yüksektepe, Koray Kurt ve İlhan Faruk Güler kaydederken Antalyaspor'un golleri Moestafa El Kabir ile Emre Güral'dan geldi.

İlk maçı 3-0 kazanan Antalyaspor, rövanş maçını 3-2 kaybetmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 15 Aralık Cuma günü yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (1 yorum)
rambo rambo

antalyaspor süper liği kafadan silmiş 2 lik seviyesinde takım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.12.2017 15:29
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN