İşte kupada rövanş tarihleri
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Kupası 07 Aralık 2017, Perşembe
Güncelleme: 07 Aralık 2017, Çarşamba 16:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği 5. Tur'da 12, 13 ve 14 Aralık 2017 tarihlerinde oynanacak ikinci maçların programı şöyle;
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