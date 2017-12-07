 İşte kupada rövanş tarihleri - Türkiye Kupası - 7 Aralık 2017 Perşembe

İşte kupada rövanş tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçlarının programı açıklandı.

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Türkiye Kupası 07 Aralık 2017, Perşembe

Güncelleme: 07 Aralık 2017, Çarşamba 16:02

Ziraat Türkiye Kupası'nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği 5. Tur'da 12, 13 ve 14 Aralık 2017 tarihlerinde oynanacak ikinci maçların programı şöyle;

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