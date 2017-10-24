 Bursaspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı - Türkiye Kupası - 24 Ekim 2017 Salı

Bursaspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 26 Ekim Perşembe günü deplasmanda Yeni Altındağ Belediyespor'la karşılaşacak Bursaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

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Türkiye Kupası 24 Ekim 2017, Salı

Güncelleme: 24 Ekim 2017, Salı 16:00

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan, topla koordinasyonla devam eden antrenman, yarı sahada taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde kara yoluyla Ankara'ya gidecek.

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