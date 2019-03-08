Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Maça dair önemli bilgiler... 
08 Mart 2019, Cuma
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maçı ne zaman saat kaçta? Maça dair önemli bilgiler...

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Maça dair önemli bilgiler...

Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u yenerek son veren ise 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. Peki saat kaçta? Kritik maça dair önemli bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...

Spor Toto Süper lig'in 25. haftası kritik bir mücadeleye sahne olacak. Lider ile Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Turuncu lacivertli ekip, rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan 'nın ekibi en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor.

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Başakşehir'de zorlanıyor

HAKEM HÜSEYİN GÖÇEK

Haftanın en önemli maçı olarak görülen maçının hakemi oldu. Göçek ile daha önce 25 maça çıkan Fenerbahçe 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Göçek bu maçlarda 2 kez kırmızı kartına başvurdu. Başakşehir ise Hüseyin Göçek yönetiminde 18 maçta, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Tecrübeli hakem Başakşehir'e karşı hiç kırmızı kart göstermedi.

CLICHY'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

EMRE BELÖZOĞLU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısılaşmasında da sarı kart görmesi halinde turuncu-lacivertli takımın 26. haftada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

  1. 08.03.2019
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