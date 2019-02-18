Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig’in lideri konumundaki Medipol Başakşehir, 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'a konuk oluyor... Turuncu mavililer, en yakın takipçisi olan Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında 4-1 ile kazanmasının ardından rakipleri ile arasındaki puan farkını korumak için mutlak galibiyet istiyor. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte iki maça ve iki takıma dair bilgiler...
Spor Toto Süper Lig'de kritik bir hafta daha geride kalıyor... 22. hafta lider Medipol Başakşehir ile Antalyaspor arasında Antalya'da yapılacak mücadeleyle kapanacak.
Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 20.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Antalyaspor: Boffin, Salih, Chico, Angelo, Nazım, Hakan, Charles, Doğukan, Riberio, Amilton, Mevlüt
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Serdar, Kudryashov (Attamah), İrfan, Emre, Visca, Elia, Mossoro (Demba Ba), Robinho
CLICHY VE YOK
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tedavisi süren Fransız oyuncu Gael Clichy yer almadı.
ANTALYASPOR'DA SON DURUM
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi tribünleri dolduran taraftarlar, görsel şovla futbolcuları ve teknik direktör Bülent Korkmaz'ı tribüne çağırarak moral verdi.
Meşaleler yakıp marşlar söyleyen taraftarlara başarı sözü veren futbolcular ve teknik ekip, tribün önüne gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bu arada, 33 yaşına giren kaptan Diego Angelo için de antrenman sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Antalyaspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Kırmızı beyazlı ekipte tek eksik sakatlığı bulunan Celustka.
BİLET FİYATLARI: VIP 75 TL, Batı 40 TL, Doğu 20 TL, Kuzey Kale 10 TL, Güney Kale 10 TL, Misafir 13 TL.
- 18.2.2019 09:46
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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