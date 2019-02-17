Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını azaltmak isteyen sarı-kırmızılı takım Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşma 17 Şubat 2019 Pazar günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayan karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Koita, Perica.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI DETAYLARI

Son 7 mücadelesinden 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Kasımpaşa 7 haftadır kazanamıyor. Takımın en golcü isminin de Galatasaray'a satılmasının ardından gol bulmakta zorlanan ev sahibi ekip bu mücadelede kötü gidişe 'dur' demek istiyor.

Benfica karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle morallerin yerinde olmadığı Galatasaray'da ise zirveden kopmamak için sarı-kırmızılı oyuncular sahada yerini alacak. Son 10 mücadelesinde Benfica mağlubiyeti dışında yenilgisi bulunmayan Galatasaray, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Ev sahibi ekipte Sadiku ve Josue Sa sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak. İkili rekabette daha önce 30 kez karşılaşan iki takımın 7 mücadelesi beraberlikle tamamlanmıştı. 18 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Galatasaray rakip filelere 61 gol göndermişti. Ev sahibi ekip Kasımpaşa ise şimdiye kadar 5 kez Galatasaray karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.