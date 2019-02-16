Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemeler 11'ler...
Spor Toto Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe, ligin 22. hafta maçında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. 39. randevuya çıkacak olan iki ekip de karşılaşmadan puanlarla ayrılmak istiyor. Taraftarı önünde mutlak galibiyet isteyen sarı lacivertlilerde 4 futbolcu eksik. Muhtemel 11'ler de belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Her iki takımda son durum ne? İşte karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe - Konyaspor maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Aykut Kocaman 9 ay sonra Kadıköy'e ayak basacak. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 14. sırada giriyor. Konyaspor ise 33 puanla 6. sırada. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? İşte karşılaşma detayları ve maçın zamanına dair bilgiler...
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı 16 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Arda Kardeşler olacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıkacak.
Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Roberto Soldado, Konya mücadelesinde kadroda yer almayacak.
Karşılaşma öncesi Soldado ve Tolgay kırmızı kart, Isla ise sarı kart cezalısı durumunda bulunurken, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle takımıyla olamayacak.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
KONYA'DA HURTADO YOK
Konuk ekip Konyaspor'da ise Paolo Hurtado sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fallou Diagne ve Jens Jonsson'ın durumları ise şüpheli.
MUHTEMEL 11'LER:
Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Moses, Slimani
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Skubic, Jevtovic, Ali Çamdalı, Traore, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Jahovic
KOCAMAN YAKLAŞIK 9 AY SONRA KADIKÖY'DE
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, uzun bir aranın ardından yeniden Kadıköy'e gelecek.
Sarı-lacivertli takımı iki farklı dönemde çalıştıran tecrübeli teknik direktör, yaklaşık 9 ay sonra Fenerbahçe taraftarının önüne çıkacak.
Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra Ülker Stadı'nın çimlerine bu kez Atiker Konyaspor'un teknik direktörü olarak ayak basacak.
- 16.2.2019 10:32
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemeler 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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