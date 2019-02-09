Beşiktaş Bursaspor maçı ne zaman? Tarihi karar... 

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde bu akşam 100. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 99 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 38 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 136 golüne, yeşil-beyazlılar 89 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Beşiktaş Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ŞENOL GÜNEŞ İDDİASI

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in hafta içinde TFF Başkanı Yıldırım Demiröre ile bir araya geldiği iddiaları var... Bu görüşmede tarafların A Milli Takım için anlaşma yaptığı iddia edilirken Güneş'in Bursa maçı sonrasında istifasını açıklayacağı konuşuluyor...

BEŞİKTAŞ SON 17 MAÇTAN SADECE 1'İNİ KAYBETTİ

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 17 maçtan 13'ünü kazandı, 3'sinde berabere kaldı, sadece birinde mağlup oldu.

REKABETTEN İLGİNÇ NOTLAR

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı. İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı. Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı müsabakanın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi.

Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.