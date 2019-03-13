Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Liverpool'u konuk edecek. Golsüz biten ilk maçın ardından Bayern Münih, ev sahipliği avantajını skora da yansıtarak adını çeyrek finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. İngiliz ekibi Liverpool da zorlu Almanya deplasmanında elde edilecek galibiyetle taraftarını sevindirmek istiyor. Tüm dünyada sporseverlerin merakla beklediği Bayern Münih Liverpool karşılaşmasına dair önemli ayrıntılar ve müsabakanın yayın bilgileri FOTOMAC.COM.TR'de...
Kupanın favorileri arasında yer alan iki takımın kozlarını paylaşacağı karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte dmaça dair yayın bilgileri ve dev maç öncesi iki takımdaki son durum...
Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
13 Mart Çarşamba TSİ 23:00'te oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect üyesi olmaları gerekiyor.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...
Ev sahibi ekipte sakat olan Tolisso ve Coman'ın yanı sıra cezalı olan Müller ve Kimmich forma giyemeyecek.
Konuk ekipte ise Joe Gomez, Lovren ve Keita sakatlıkları sebebiyle bu maçta görev alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Thiago, Martinez, Gnabry, James, Ribery, Lewandowski
Liverpool: Alisson, Alexandr-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Mane, Firmino
- 13.03.2019
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Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius Kartal'ı FIFA'ya şikayet etti!
Toplam 1
Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım"
Toplam 1
Yorum
Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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Arda’ya milli davet geldi
Toplam 1
Yorum
yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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