Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...
13 Mart 2019, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında , 'u konuk edecek. Golsüz biten ilk maçın ardından Bayern Münih, ev sahipliği avantajını skora da yansıtarak adını çeyrek finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. İngiliz ekibi Liverpool da zorlu deplasmanında elde edilecek galibiyetle taraftarını sevindirmek istiyor. Tüm dünyada sporseverlerin merakla beklediği karşılaşmasına dair önemli ayrıntılar ve müsabakanın yayın bilgileri FOTOMAC.COM.TR'de...

Kupanın favorileri arasında yer alan iki takımın kozlarını paylaşacağı karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte dmaça dair yayın bilgileri ve dev maç öncesi iki takımdaki son durum...

Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

13 Mart Çarşamba TSİ 23:00'te oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect üyesi olmaları gerekiyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte sakat olan Tolisso ve Coman'ın yanı sıra cezalı olan Müller ve Kimmich forma giyemeyecek.

Konuk ekipte ise Joe Gomez, Lovren ve Keita sakatlıkları sebebiyle bu maçta görev alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Thiago, Martinez, Gnabry, James, Ribery, Lewandowski

Liverpool: Alisson, Alexandr-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Mane, Firmino

  1. 13.03.2019
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