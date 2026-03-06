CONMEBOL Libertadores 2026

Maçları Filtrele

06.03.2026 | Juventud de las Piedras - Independiente Medellin 04.02.2026 | The Strongest - Deportivo Tachira 05.02.2026 | CS 2 de Mayo - Alianza Lima 06.02.2026 | Juventud de las Piedras - CD Universidad Catolica del Ecuador 11.02.2026 | Deportivo Tachira - The Strongest 12.02.2026 | Alianza Lima - CS 2 de Mayo 13.02.2026 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Juventud de las Piedras 18.02.2026 | Carabobo FC - Huachipato 18.02.2026 | CS 2 de Mayo - Sporting Cristal 18.02.2026 | Liverpool Montevideo - Independiente Medellin 19.02.2026 | O´higgins - EC Bahia BA 19.02.2026 | CA Nacional Potosi - Botafogo FR RJ 19.02.2026 | Barcelona SC - Argentinos Juniors 20.02.2026 | Juventud de las Piedras - Club Guarani 20.02.2026 | Deportivo Tachira - CD Tolima 25.02.2026 | Huachipato - Carabobo FC 25.02.2026 | Sporting Cristal - CS 2 de Mayo 25.02.2026 | Independiente Medellin - Liverpool Montevideo 26.02.2026 | EC Bahia BA - O´higgins 26.02.2026 | Argentinos Juniors - Barcelona SC 26.02.2026 | Botafogo FR RJ - CA Nacional Potosi 27.02.2026 | Club Guarani - Juventud de las Piedras 27.02.2026 | CD Tolima - Deportivo Tachira 04.03.2026 | Barcelona SC - Botafogo FR RJ 05.03.2026 | Carabobo FC - Sporting Cristal 05.03.2026 | O´higgins - CD Tolima 11.03.2026 | Botafogo FR RJ - Barcelona SC 12.03.2026 | Sporting Cristal - Carabobo FC 12.03.2026 | CD Tolima - O´higgins 13.03.2026 | Independiente Medellin - Juventud de las Piedras