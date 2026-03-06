CONMEBOL Libertadores 2026

Juventud de las Piedras ile Independiente Medellin 2026 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Menendez Laos, Augusto Alfredo tarafından yönetilen Juventud de las Piedras-Independiente Medellin maçı, Estadio Gran Parque Central Stadı'nda oynanıyor. Juventud de las Piedras-Independiente Medellin maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Juventud de las Piedras-Independiente Medellin
Maçın Tarihi ve Saati: 06.03.2026 / 03:30
Maçın Hakemi: Menendez Laos, Augusto Alfredo